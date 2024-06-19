Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину — посол в Киеве

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония готова обсуждать вопрос отправки своих войск на Украину, заявила посол страны в Киеве Аннели Кольк.

«Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия», — сообщила она в интервью агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос о позиции Таллина по возможности отправки войск, в том числе эстонских, на Украину.