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НОВОСТИ

Эстония готова обсуждать отправку войск на Украину — посол в Киеве

14:12 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония готова обсуждать вопрос отправки своих войск на Украину, заявила посол страны в Киеве Аннели Кольк.

«Мы сказали, что готовы это обсуждать. Для нас это не красная линия», — сообщила она в интервью агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос о позиции Таллина по возможности отправки войск, в том числе эстонских, на Украину.

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