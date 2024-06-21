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НОВОСТИ

Мужчину сожгли заживо в Пакистане за осквернение Корана — СМИ

10:05 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Толпа расправилась над мужчиной, подозреваемым в осквернении Корана на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает газета Pakistan Today со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в четверг вечером в районе Мадьян округа Сват (провинция Хайбер-Пахтунхва), где сотни человек взяли штурмом, разгромили и сожгли полицейский участок, куда был доставлен подозреваемый в богохульстве. Нападавшие отбили мужчину у полицейских и подвергли его казни. В больницу доставлены 11 человек, пострадавших в столкновениях.

Для восстановления порядка власти перебросили в Мадьян подразделения спецназа. Началось расследование обстоятельств произошедшего.

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