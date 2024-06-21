Российский летчик предотвратил столкновение с тремя БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три модульных беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США в небе над сирийской провинцией Хомс опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России. Российский летчик своевременно принял меры для предотвращения столкновения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«21 июня с 12:33 до 12:46 над населенным пунктом Эс-Сухна провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров произошло опасное сближение трех модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал Попов.

Он уточнил, что также в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции.