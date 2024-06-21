0
0
0
НОВОСТИ

Российский летчик предотвратил столкновение с тремя БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии

22:40 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три модульных беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США в небе над сирийской провинцией Хомс опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России. Российский летчик своевременно принял меры для предотвращения столкновения, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

«21 июня с 12:33 до 12:46 над населенным пунктом Эс-Сухна провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров произошло опасное сближение трех модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сказал Попов.

Он уточнил, что также в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 21.06.2024
Минюст РФ внес в реестр иноагентов кинорежиссера Романа Качанова
0
179
21:20 21.06.2024
ВСУ ударили по единственной оставшейся подстанции в Энергодаре
0
238
20:40 21.06.2024
Рыболовецкое судно горит в Калининградской области
0
253
20:00 21.06.2024
Армия Тайваня сообщила о приближении к острову 30 летательных аппаратов КНР
0
316
19:20 21.06.2024
Расширение БРИКС усилит объединение как противовес Группе семи — Bloomberg
0
337
18:40 21.06.2024
В Ростове-на-Дону горит, предположительно, склад МВД
0
403
18:00 21.06.2024
Цена нефти Brent на ICE превысила $86
0
366
17:32 21.06.2024
Поставки в войска современных вооружений, включая БПЛА, будут увеличены — Путин
0
394
17:12 21.06.2024
Центральная группировка улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 2 530 солдат — МО
0
506
17:00 21.06.2024
РФ понимает, что США будут давить на всех ее партнеров — Песков
0
445

Возврат к списку