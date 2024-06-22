В РФ вводятся ограничения на применение плавающей ставки по кредиту
16:00 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий применение переменной (плавающей) ставки по кредитам. Документ опубликован на портале правовой информации.
Он устанавливает, что сумма кредита с плавающей ставкой привязана к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в целом по РФ. Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой определена в размере 200 среднемесячных зарплат, максимальная — 1 тыс. среднемесячных зарплат. Срок кредита не должен превышать 20 лет, а ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, но не более чем на четыре процентных пункта.
Для потребительских кредитов минимальная сумма определена в 1 тыс. среднемесячных зарплат. Для потребительских кредитов, а также для ипотечных кредитов с суммой от 1 тыс. зарплат ограничений по сроку кредита и ставке не установлено.
НОВОСТИ
- 15:00 22.06.2024
- РФ в СВО искореняет фашизм в предавшей итоги Второй мировой Европе — Медведев
- 14:00 22.06.2024
- На Украине из-за новых повреждений энергообъектов увеличено время отключений электричества
- 13:00 22.06.2024
- Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
- 12:30 22.06.2024
- Икона «Троица» возвращается в Троице-Сергиеву лавру
- 12:00 22.06.2024
- Бундесвер во время учений на Аляске отработал применение высокоточных бомб
- 11:30 22.06.2024
- Кабмин направит свыше 9,5 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов в ДФО
- 11:00 22.06.2024
- В подполье сообщили о погрузке военной техники на платформы под Киевом
- 10:30 22.06.2024
- Фальсификация истории закрепляется в законах Европы для обработки мозгов — Патрушев
- 10:00 22.06.2024
- Американский миллиардер Сакс высмеял лозунг «о защите демократии» на Украине
- 09:30 22.06.2024
- Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком — Die Welt
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать