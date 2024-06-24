Кремль не опасается возвращения к ситуации 2000-х на фоне теракта в Дагестане — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не опасается возвращения к ситуации 2000-х годов на фоне нападения террористов в Дагестане, сейчас страна совершенно другая. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано и подобные преступные террористические проявления, как-то, которое мы видели в Дагестане вчера, не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле после террористического нападения в Дербенте возвращения к той ситуации, которая была в стране в начале 2000-х годов.