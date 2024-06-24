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НОВОСТИ

На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ

20:40 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, которого в последнее время активно критиковали. Вместо него назначается бригадный генерал Андрей Гнатов.

«Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

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