На Украине сменили командующего Объединенными силами ВСУ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увольняет командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, которого в последнее время активно критиковали. Вместо него назначается бригадный генерал Андрей Гнатов.

«Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.