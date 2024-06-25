Голикова назвала размер увеличения пенсии при индексации для работающих
14:00 25.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Среднее минимальное увеличение пенсий после индексации составит около 1,3 тыс. руб. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы, где во вторник в первом чтении должен быть рассмотрен законопроект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что у каждого человека пенсионное обеспечение индивидуальное, в зависимости от его стажа. Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1 300 рублей», — сказала она.
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