Голикова назвала размер увеличения пенсии при индексации для работающих

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднее минимальное увеличение пенсий после индексации составит около 1,3 тыс. руб. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы, где во вторник в первом чтении должен быть рассмотрен законопроект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что у каждого человека пенсионное обеспечение индивидуальное, в зависимости от его стажа. Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1 300 рублей», — сказала она.