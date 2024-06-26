Глава МИД Британии заявил пранкерам, что Украину не пригласят в НАТО на саммите в июле

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите альянса, поскольку США будут против этого. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), запись которого опубликована в телеграм-канале пранкеров. Они говорили с Кэмероном от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит», — сказал Кэмерон.