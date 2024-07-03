Средства ПВО уничтожили 10 БПЛА над Белгородской, Брянской и Московской областями — МО РФ
09:00 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 10 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, четыре БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, один БПЛА уничтожен над территорией Московской области», — сказали в ведомстве.
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