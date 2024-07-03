В ДТП с автобусом с туристами из РФ и Белоруссии в Анталье пострадали 20 человек
12:20 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России и Белоруссии в аэропорт Антальи. Среди пострадавших 16 россиян, 4 граждан Белоруссии, сообщил портал газеты «Бир гюн».
Пострадавшие доставлены в больницы города Манавгат, где произошла авария. Ранее сообщалось, что автобус перевозил туристов из Аланьи и врезался в бетонный столб на перекрестке.
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