В ДТП с автобусом с туристами из РФ и Белоруссии в Анталье пострадали 20 человек

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозившим туристов из России и Белоруссии в аэропорт Антальи. Среди пострадавших 16 россиян, 4 граждан Белоруссии, сообщил портал газеты «Бир гюн».

Пострадавшие доставлены в больницы города Манавгат, где произошла авария. Ранее сообщалось, что автобус перевозил туристов из Аланьи и врезался в бетонный столб на перекрестке.