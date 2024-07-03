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НОВОСТИ

Муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России

18:48 03.07.2024 Источник: Интерфакс

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) предложил считать, что в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и других уборов, скрывающих лицо, наносит практический вред мусульманам и несет угрозу раздора, и высказался в поддержку запрета таких уборов.КЦМСК напомнил, что большинство исламских ученых не считают, что открытое лицо является "авратом" - частью тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми.

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