Муфтият Северного Кавказа выступил за полный запрет никаба в России

18:48 Источник: Интерфакс

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) предложил считать, что в современных условиях в России ношение никаба, паранджи и других уборов, скрывающих лицо, наносит практический вред мусульманам и несет угрозу раздора, и высказался в поддержку запрета таких уборов.КЦМСК напомнил, что большинство исламских ученых не считают, что открытое лицо является "авратом" - частью тела, которую мусульмане обязаны прикрывать перед другими людьми.