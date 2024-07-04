В РФ есть список «нерукопожатных деятелей культуры» — Михалков
09:32 04.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают госполитику, можно отнести к списку нерукопожатных. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.
На вопрос, есть ли в России условный список нерукопожатных деятелей культуры, Михалков ответил: «Да, конечно». «Это, кстати говоря, люди более опасные, чем те, кто уехал, — считает режиссер. — Те, кто уехал, они видны. А вот думающие так же и делающие так же за спиной, но остающиеся, чтобы не терять то, что могут здесь заработать, потому что в другом месте заработать не могут, это как раз те самые, кто по-настоящему нерукопожатные».
«Они есть, конечно, и мне очень бывает печально, когда этого либо не видят, либо специально не хотят видеть, — продолжил Михалков. — Мы должны, наконец, отделить зерна от плевел. Дело не в репрессиях, а в том, что если ты живешь в этой стране, ты можешь бороться с проблемами в этой стране. Ты можешь говорить вслух, что ты думаешь, что тебе не нравится. Но в основе твоего отношения должна быть любовь и уважение. А не желание понравиться кому-то другому. Вот и все».
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