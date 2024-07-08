Си Цзиньпин встретился с Орбаном в Пекине

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Ранее Орбан сообщил, что прибыл в Пекин для продолжения «мирной миссии».