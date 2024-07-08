За прошедшие сутки в РФ 52 человека погибли на водоемах
10:20 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50 человек погибли на водоемах в РФ за последние сутки, всего зарегистрировано 60 происшествий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Всего 60 происшествий зарегистрировано на водных объектах страны за прошедшие сутки, что на 10 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибли 52 человека, в том числе 7 детей», — говорится в сообщении.
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