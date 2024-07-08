Рост ВВП России в 2024 году составит 3,8% — Клепач

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост ВВП в России по итогам 2024 года может составить 3,8%, считает заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Скорее всего, 3,8%», — сказал он ТАСС в кулуарах форума-выставки «Иннопром» на вопрос о том, сколько составит рост ВВП России по итогам 2024 года.

8-11 июля в Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка «Иннопром». ТАСС — генеральное информационное агентство выставки.