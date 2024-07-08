Рост ВВП России в 2024 году составит 3,8% — Клепач
16:00 08.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП в России по итогам 2024 года может составить 3,8%, считает заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
«Скорее всего, 3,8%», — сказал он ТАСС в кулуарах форума-выставки «Иннопром» на вопрос о том, сколько составит рост ВВП России по итогам 2024 года.
8-11 июля в Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка «Иннопром». ТАСС — генеральное информационное агентство выставки.
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