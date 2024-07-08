Из-за жары в Канаде самая длинная река страны обмелела до рекордных показателей

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Река Маккензи, которая является самой протяженной в Канаде, обмелела до рекордных показателей из-за жаркой и засушливой погоды. Об этом сообщил телеканал CTV.

По словам гидролога Райана Коннора, река обмелела уже на 2 метра, хотя обычно летом она мелеет не больше чем на 50 см. Специалист добавил, что таких показателей ранее никогда не фиксировалось. Коннор связал это с жаркой и сухой погодой, а также с происходящими изменениями климата.