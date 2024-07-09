Израильские военные уничтожили 6 км подземных туннелей в восточной части Газы

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильская армия во время боев в Эш-Шуджайе — восточном районе города Газа — за неделю нашла и уничтожила шесть подземных туннелей общей протяженностью около 6 км. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, военные обследовали найденные сооружения, обнаружив там потайные ходы, пункты управления и запасы оружия. После изучения туннели были подорваны инженерными подразделениями израильской армии. «Военнослужащие продолжают обследовать и уничтожать туннели в этом районе», — говорится в сообщении.