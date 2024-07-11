0
0
51
НОВОСТИ

Большинство евреев в ЕС скрывают свою национальность по соображениям безопасности — опрос

14:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3/4 евреев (76%), живущих в странах ЕС, периодически скрывают свою национальность по соображениям безопасности на фоне подъема антисемитизма в Европе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Агентством ЕС по основным правам человека (АОПЧ).

По его данным, 80% опрошенных отмечают подъем антисемитских настроений в стране проживания за последние пять лет. О фактах столкновения с антисемитизмом в Интернете заявили 90% респондентов, еще 56% рассказали об антисемитских проявлениях среди своих знакомых. 37% участников опроса признались, что сталкивались с преследованиями и насилием на национальной почве, включая инциденты в парках, магазинах и на улице. На этом фоне большинство опрошенных опасаются за свою безопасность (53%) и безопасность своей семьи (60%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 11.07.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Восход в ДНР
0
45
13:32 11.07.2024
Давление на Орбана показывает, как сложно пробиваться трезвым голосам — Песков
0
136
13:20 11.07.2024
Ответственность за происходящее на Украине лежит на НАТО — МИД Ирана
0
158
13:05 11.07.2024
США «прикидываются мировым полицейским», но на деле провоцируют войны — МИД КНР
0
182
13:00 11.07.2024
Более половины россиян считают высокой стоимость поездки на такси — опрос
0
173
12:32 11.07.2024
Индия ведет переговоры с РФ о долгосрочной сделке по импорту нефти — Reuters
0
213
12:20 11.07.2024
Осуждение США торговли Китая с РФ является проявлением двойных стандартов — МИД КНР
0
213
12:05 11.07.2024
Почти 80% французов обеспокоены политической ситуацией в стране — опрос
0
222
12:00 11.07.2024
Менее 40% населения стран ОЭСР доверяют своим правительствам — опрос
0
224
11:32 11.07.2024
Санкции США и ЕС против Грузии в военной сфере не отвечают ожиданиям Тбилиси — премьер
0
252

Возврат к списку