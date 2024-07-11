Большинство евреев в ЕС скрывают свою национальность по соображениям безопасности — опрос
14:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 3/4 евреев (76%), живущих в странах ЕС, периодически скрывают свою национальность по соображениям безопасности на фоне подъема антисемитизма в Европе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Агентством ЕС по основным правам человека (АОПЧ).
По его данным, 80% опрошенных отмечают подъем антисемитских настроений в стране проживания за последние пять лет. О фактах столкновения с антисемитизмом в Интернете заявили 90% респондентов, еще 56% рассказали об антисемитских проявлениях среди своих знакомых. 37% участников опроса признались, что сталкивались с преследованиями и насилием на национальной почве, включая инциденты в парках, магазинах и на улице. На этом фоне большинство опрошенных опасаются за свою безопасность (53%) и безопасность своей семьи (60%).
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