Большинство евреев в ЕС скрывают свою национальность по соображениям безопасности — опрос

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3/4 евреев (76%), живущих в странах ЕС, периодически скрывают свою национальность по соображениям безопасности на фоне подъема антисемитизма в Европе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Агентством ЕС по основным правам человека (АОПЧ).

По его данным, 80% опрошенных отмечают подъем антисемитских настроений в стране проживания за последние пять лет. О фактах столкновения с антисемитизмом в Интернете заявили 90% респондентов, еще 56% рассказали об антисемитских проявлениях среди своих знакомых. 37% участников опроса признались, что сталкивались с преследованиями и насилием на национальной почве, включая инциденты в парках, магазинах и на улице. На этом фоне большинство опрошенных опасаются за свою безопасность (53%) и безопасность своей семьи (60%).