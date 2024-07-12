ВСУ после провала в Крынках не пытаются высадить на левобережье Днепра крупные группы
13:00 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки переправить крупные группы на левый берег Днепра в Херсонской области после провала в Крынках. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.
«После провала авантюры в Крынках противник заметно утратил активность, крупными группами больше не пытается высадиться. Враг выброшен с левобережья, бои переместились на острова», — сказал он.
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