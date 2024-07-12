ВСУ после провала в Крынках не пытаются высадить на левобережье Днепра крупные группы

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили попытки переправить крупные группы на левый берег Днепра в Херсонской области после провала в Крынках. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«После провала авантюры в Крынках противник заметно утратил активность, крупными группами больше не пытается высадиться. Враг выброшен с левобережья, бои переместились на острова», — сказал он.