0
0
0
НОВОСТИ

Участник вооруженного мятежа может быть освобожден от наказания при определенных условиях - законопроект

12:05 13.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж в случае отказа от участия в нем. Документ размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает изложить статью 279 Кодекса в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс и от тяжести наступивших последствий от содеянного.

«Законопроектом также предлагается внести в пункт два примечаний к статье 275 „Государственная измена“ Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления», — говорится в пояснительной записке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 13.07.2024
Глава МИД Литвы назвал «упущенной возможностью» расширить применение западного оружия в украинском конфликте
0
56
11:30 13.07.2024
Министр спорта Франции выполнила обещание искупаться в Сене
0
130
10:20 13.07.2024
Правительство РФ смягчило требования к компаниям об обязательной продаже части валютной выручки
0
222
10:04 13.07.2024
Компания OpenAI работает над секретным проектом с области развития ИИ - СМИ
0
282
09:30 13.07.2024
В столичных водоемах вода может прогреться до +25С в эти выходные
0
217
09:00 13.07.2024
Специалисты в России следят за ситуацией со вспышкой неизвестной болезни в Нигерии
0
276
22:40 12.07.2024
В Германии подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток — Bild
0
945
22:00 12.07.2024
США заморозили помощь Грузии
0
935
21:20 12.07.2024
Еврокомиссия предлагала соцсети X ввести тайную цензуру — Маск
0
849
20:40 12.07.2024
Для Украины будет успехом сохранить оставшиеся территории — президент Чехии
0
1036

Возврат к списку