Участник вооруженного мятежа может быть освобожден от наказания при определенных условиях - законопроект

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж в случае отказа от участия в нем. Документ размещен в думской электронной базе.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает изложить статью 279 Кодекса в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс и от тяжести наступивших последствий от содеянного.

«Законопроектом также предлагается внести в пункт два примечаний к статье 275 „Государственная измена“ Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления», — говорится в пояснительной записке.