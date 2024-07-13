Участник вооруженного мятежа может быть освобожден от наказания при определенных условиях - законопроект
12:05 13.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж в случае отказа от участия в нем. Документ размещен в думской электронной базе.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает изложить статью 279 Кодекса в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс и от тяжести наступивших последствий от содеянного.
«Законопроектом также предлагается внести в пункт два примечаний к статье 275 „Государственная измена“ Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления», — говорится в пояснительной записке.
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