ЕС на год продлил санкции против Ирана за поддержку РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз на год продлил санкции в отношении Ирана за поддержку России, а также за якобы осуществляемую Тегераном дестабилизацию Ближнего Востока и региона Красного моря. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Совет ЕС «продлил до 27 июля 2025 года санкции против Ирана за поддержку России» в рамках проводимой на Украине специальной военной операции и за «поддержку вооруженных групп и формирований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря», отмечается в документе.