ЕС на год продлил санкции против Ирана за поддержку РФ
13:20 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз на год продлил санкции в отношении Ирана за поддержку России, а также за якобы осуществляемую Тегераном дестабилизацию Ближнего Востока и региона Красного моря. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Совет ЕС «продлил до 27 июля 2025 года санкции против Ирана за поддержку России» в рамках проводимой на Украине специальной военной операции и за «поддержку вооруженных групп и формирований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря», отмечается в документе.
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