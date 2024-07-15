Суд во Флориде закрыл уголовное дело в отношении Трампа
17:40 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный суд Южного округа штата Флорида постановил отклонить все обвинения по делу бывшего президента США Дональда Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов. Соответствующее решение опубликовано в электронной базе инстанции.
В постановлении судьи Эйлин Кэннон указывается, что обвинения против Трампа снимаются в связи с тем, что «назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США».
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