0
0
1
НОВОСТИ

Суд во Флориде закрыл уголовное дело в отношении Трампа

17:40 15.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный суд Южного округа штата Флорида постановил отклонить все обвинения по делу бывшего президента США Дональда Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов. Соответствующее решение опубликовано в электронной базе инстанции.

В постановлении судьи Эйлин Кэннон указывается, что обвинения против Трампа снимаются в связи с тем, что «назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 15.07.2024
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты
0
120
17:00 15.07.2024
В курсе по адаптации мигрантов содержатся предостережения от участия в незаконных акциях
0
112
16:50 15.07.2024
Паралимпийский комитет России и Ростех будут совместно развивать адаптивные виды спорта
0
124
16:32 15.07.2024
Авиабилеты в РФ в июне подорожали на 9% — Минтранс
0
154
16:12 15.07.2024
Охрану Трампа усилят до конца избирательной кампании
0
168
16:00 15.07.2024
Россия в прошлом году стала лидером по выпуску никеля — Путин
0
201
15:32 15.07.2024
Стартовали армяно-американские учения Eagle Partner 2024
0
233
15:12 15.07.2024
Испания направила Украине партию из 10 танков Leopard
0
251
15:00 15.07.2024
ПВО РФ за сутки сбили самолет МиГ-29 ВСУ и 36 беспилотников — МО РФ
0
227
14:32 15.07.2024
Внешняя задолженность Италии приближается к трем триллионам евро
0
324

Возврат к списку