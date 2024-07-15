Суд во Флориде закрыл уголовное дело в отношении Трампа

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный суд Южного округа штата Флорида постановил отклонить все обвинения по делу бывшего президента США Дональда Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов. Соответствующее решение опубликовано в электронной базе инстанции.

В постановлении судьи Эйлин Кэннон указывается, что обвинения против Трампа снимаются в связи с тем, что «назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США».