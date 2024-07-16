Боррель считает, что Европа переживает «демографическую зиму»

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Европа нуждается в мигрантах, поскольку ЕС переживает «демографическую зиму».

Как отметил глава дипломатии Евросоюза в интервью испанской телекомпании TVE, мигранты нужны, чтобы европейские «общества функционировали, потому что в Европе идет демографическая зима».