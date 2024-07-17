Киев перебросил в Харьков колонну натовской техники
10:05 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Колонна натовской техники накануне ночью прибыла в Харьков, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«В ночное время суток, примерно в 00:30 мск (16 июля — прим. ТАСС), в Харькове отмечено движение в восточном направлении колонны военной техники в составе шести автомобилей с боеприпасами, четырех автомобилей с личным составом, двух БТР, РСЗО „Град“, а также трех единиц самоходно-артиллерийских установок западного производства», — сказал он со ссылкой на собственные источники.
Марочко добавил, что в составе колонны также двигались пикапы с грузинскими флагами и шевронами запрещенной в РФ группировки «Азов».
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