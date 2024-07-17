Германия в 2025 году сократит бюджетные расходы на помощь Украине в два раза — Reuters
13:32 17.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет Германии на 2025 год предусматривает расходы на военную поддержку Украины в 4 млрд евро, это в два раза меньше, чем в текущем году. Об этом сообщило агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом документа.
По его данным, в бюджете на 2024 год расходы на военную поддержку Киева были зафиксированы на уровне 8 млрд евро. Агентство не поясняет причины такого снижения поддержки.
Ожидается, что кабмин ФРГ в среду одобрит проект бюджета, согласование которого в правящей коалиции потребовало больше запланированного времени и сопровождалось публичными спорами политиков от коалиционных партий с угрозами от части депутатов прекратить поддержку правительства.
Помимо бюджета, будет одобрен финансовый план до 2028 года. Источники в министерстве финансов сообщили агентству, что в нем зафиксирован дефицит средств на оборонные расходы.
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