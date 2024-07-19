После заключения суда ООН Палестина призвала все страны пересмотреть отношения с Израилем
20:20 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он отметил, что Международный суд ООН выполнил свои юридические и моральные обязательства, признав незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях. «Теперь все государства должны четко соблюдать свои обязательства, — подчеркнул аль-Малики. — Это означает, что все страны и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Израилем, чтобы гарантировать, что их политика не способствует продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа, прямо или косвенно».
«Ни помощи, ни содействия, ни соучастия, ни денег, ни оружия, ни торговли — ничего, — сказал он. — Никаких действий в поддержку незаконной оккупации Израилем [палестинских территорий]. Все государства — члены ООН по закону обязаны прекратить присутствие Израиля на территории Палестины. Этого требует международное право — ни больше ни меньше».
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