После заключения суда ООН Палестина призвала все страны пересмотреть отношения с Израилем

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента Палестины по международным отношениям Рияд аль-Малики заявил журналистам, что все страны и ООН должны пересмотреть свои отношения с Израилем с учетом консультативного заключения международного суда ООН по вопросу оккупации палестинских территорий.



Он отметил, что Международный суд ООН выполнил свои юридические и моральные обязательства, признав незаконным присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях. «Теперь все государства должны четко соблюдать свои обязательства, — подчеркнул аль-Малики. — Это означает, что все страны и ООН должны немедленно пересмотреть свои двусторонние отношения с Израилем, чтобы гарантировать, что их политика не способствует продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа, прямо или косвенно».



«Ни помощи, ни содействия, ни соучастия, ни денег, ни оружия, ни торговли — ничего, — сказал он. — Никаких действий в поддержку незаконной оккупации Израилем [палестинских территорий]. Все государства — члены ООН по закону обязаны прекратить присутствие Израиля на территории Палестины. Этого требует международное право — ни больше ни меньше».



