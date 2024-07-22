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Платформа умного дома Sber официально признана программным обеспечением с искусственным интеллектом

13:04 22.07.2024

Платформа умного дома Sber стала первым продуктом этого сегмента в Едином реестре российского программного обеспечения (ПО), который относится к сфере искусственного интеллекта (AI). За разработку ПО отвечает партнер Сбера – компания SberDevices.

Платформа обеспечивает полный цикл управления устройствами умного дома – от авторизации пользователей до предоставления API для интеграции с внешними системами. Признание продукта программным обеспечением с признаками AI дает B2B-клиентам компании, в частности девелоперам и отельерам, ряд преимуществ для роста и развития.

С прошлого года государством предлагаются специальные условия для компаний, которые закупают отечественные ИТ-решения и продукты с искусственным интеллектом, в частности, налоговые льготы и субсидии для среднего и крупного бизнеса.

«Искусственный интеллект сегодня задает основной вектор движения нашей стратегии. Я убежден, что если сегодня компания не вкладывает в развитие искусственного интеллекта, то уже через год она в лучшем случае может оказаться в роли догоняющих или вовсе остаться за бортом, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. – Задача лидеров рынка в том, чтобы создавать инновационные и простые в использовании продукты для людей и бизнеса. Умный дом – одно из самых перспективных направлений, и здесь критически важно иметь собственную технологическую базу на основе AI-технологий, которая позволит россиянам пользоваться отечественными решениями мирового уровня, независимыми от зарубежных вендоров».

«Мы видим большой потенциал в применении искусственного интеллекта для цифровизации, например, недвижимости, – рассказал CEO SberDevices Денис Филиппов. – Рынок нуждается в отечественных разработках, так как российское ПО может обеспечить пользователям не только комфорт, но и стабильность работы вне зависимости от внешних факторов. Мы планируем и далее содействовать усилению роли искусственного интеллекта в проектировании и строительстве, развивая отраслевые стандарты умных многоквартирных домов, в том числе как участник АНО «Умный многоквартирный дом».

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