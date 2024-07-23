Один человек погиб и пятеро пострадали при атаке БПЛА на паром в порту Кавказ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб при атаке украинского режима беспилотниками по паромному судну в акватории порта Кавказ, еще пятеро пострадали, все — граждане РФ. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах Краснодарского края.

» Согласно данным медицины катастроф, пятеро — 300-х (раненые — прим. ТАСС) и один — 200-й (погибший — прим. ТАСС), [они] граждане РФ», — сказал собеседник агентства.