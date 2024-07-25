Ми-28 потерпел крушение в Калужской области в ходе планового полета, экипаж погиб
09:05 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области в ходе выполнения планового полета, экипаж погиб, сообщили в Минобороны России.
«В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28. Вертолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — сообщили там.
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