Путин в Кремле встретился с Асадом

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу со своим коллегой из Сирии Башаром Асадом.

«Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть», — поприветствовал Путин Асада.

«У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Мы не виделись давно уже», — добавил президент РФ.