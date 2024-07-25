Путин в Кремле встретился с Асадом
10:32 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу со своим коллегой из Сирии Башаром Асадом.
«Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть», — поприветствовал Путин Асада.
«У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Мы не виделись давно уже», — добавил президент РФ.
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