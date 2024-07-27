БПЛА ликвидировали в Энгельсе утром — губернатор Саратовской области

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ликвидировали в Энгельсе Саратовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет», — написал он в своем телеграм-канале.