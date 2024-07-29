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Госдолг США преодолел историческую отметку в 35 трлн долл

20:15 29.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку $35 трлн. Об этом свидетельствует информация, обнародованная министерством финансов страны.

В базе данных на сайте ведомства в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 29 июля значится сумма $35 трлн. Это рекордный показатель. В начале января он превысил отметку $34 трлн. Республиканцы уже подвергли критике президента США демократа Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что составит более 122% от ВВП страны. Согласно его оценкам, средний годовой рост американского ВВП в 2029–2034 годах будет составлять 1,8%.

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