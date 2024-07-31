Товарооборот РФ и Индонезии вырос вдвое, несмотря на санкции — Путин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-индонезийский товарооборот вырос вдвое в последние годы, несмотря на пандемию и санкции Запада против РФ. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.

«Торгово-экономические связи последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и все события, которые происходят вокруг России, и связанные с ней ограничения», — отметил президент РФ.

По словам Путина, «растет товарооборот, за последние годы он вырос в два раза». «Это очень хорошая тенденция, и она продолжает нас радовать», — добавил российский лидер.