Товарооборот РФ и Индонезии вырос вдвое, несмотря на санкции — Путин
15:32 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российско-индонезийский товарооборот вырос вдвое в последние годы, несмотря на пандемию и санкции Запада против РФ. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.
«Торгово-экономические связи последнее время развиваются весьма успешно, несмотря на пандемию и все события, которые происходят вокруг России, и связанные с ней ограничения», — отметил президент РФ.
По словам Путина, «растет товарооборот, за последние годы он вырос в два раза». «Это очень хорошая тенденция, и она продолжает нас радовать», — добавил российский лидер.
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