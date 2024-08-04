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НОВОСТИ

The Economist назвал число истребителей F-16, которые Украина уже получила

15:15 04.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина уже получила 10 истребителей F-16 от западных стран, к концу года их число возрастет до 20. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Согласно изданию, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16. Запад продолжит передавать самолеты поэтапно в течение 2025 года.

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