The Economist назвал число истребителей F-16, которые Украина уже получила

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина уже получила 10 истребителей F-16 от западных стран, к концу года их число возрастет до 20. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Согласно изданию, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 истребителей F-16. Запад продолжит передавать самолеты поэтапно в течение 2025 года.