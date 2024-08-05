0
0
153
НОВОСТИ

Расселение аварийного жилья войдет в новый нацпроект — Хуснуллин

12:20 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расселение аварийного жилья на территории РФ с 2025 года будет проводиться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Со следующего года расселение аварийного жилья будет осуществляться в рамках нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“, — сказал Хуснуллин на совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 05.08.2024
Китай обеспечил более половины въездного турпотока в РФ в первом полугодии 2024 г.
0
31
13:20 05.08.2024
Санду и ее партия сдают Молдавию в энергетическое рабство Румынии — Шор
0
67
13:05 05.08.2024
Власти Индии привели в повышенную готовность армию и полицию в Джамму и Кашмире - СМИ
0
107
13:00 05.08.2024
В ЕП хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене из-за виз для РФ — Politico
0
119
12:32 05.08.2024
В Иране угрожают ликвидировать Нетаньяху в ответ на убийство Исмаила Хании
0
172
12:05 05.08.2024
В Тюмени задержаны два вербовщика, отправивших 19 россиян в ряды террористов в Сирию — ФСБ
0
182
12:00 05.08.2024
Опасения, что США не могут поддержать экономику, усиливают падение рынка акций — Bloomberg
0
199
11:55 05.08.2024
Сбер разработал сервис для автоматической оценки исследований сердца
0
192
11:42 05.08.2024
В Сбере ежемесячный оборот по транзакциям с помощью биометрии достиг миллиарда рублей
0
181
11:32 05.08.2024
ФСБ задержала агента спецслужб Украины, планировавшего теракт в Запорожской области
0
221

Возврат к списку