Расселение аварийного жилья войдет в новый нацпроект — Хуснуллин
12:20 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расселение аварийного жилья на территории РФ с 2025 года будет проводиться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Со следующего года расселение аварийного жилья будет осуществляться в рамках нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“, — сказал Хуснуллин на совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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