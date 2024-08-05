Расселение аварийного жилья войдет в новый нацпроект — Хуснуллин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расселение аварийного жилья на территории РФ с 2025 года будет проводиться в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Со следующего года расселение аварийного жилья будет осуществляться в рамках нового национального проекта „Инфраструктура для жизни“, — сказал Хуснуллин на совещании главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.