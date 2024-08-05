Шойгу прибыл с визитом в Иран
14:32 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в понедельник прибыл с плановой рабочей поездкой в Иран.
В Тегеране он проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери. Шойгу примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.
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