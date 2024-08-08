Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Документ опубликован.

Подписанный закон вводит в понятийный аппарат новые понятия: майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг пула. Сам майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.