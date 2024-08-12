Киевский режим атакует гражданских, переговоры с ним бессмысленны — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно. На это указал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по ситуации на границе.

«Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, — указал Путин. — Противник при помощи своих западных хозяев — он выполняет их волю и руками украинцев Запад с нами воюет, — <…> стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем».

«Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, — возмутился российский президент. — О чем с ними вообще можно говорить?»