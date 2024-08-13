Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 14 БПЛА самолетного типа: 12 — над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями», — сообщили там.