Более 9,5 тыс. человек, покинувших дома в приграничье Курской области, находятся в ПВР

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 9,5 тыс. жителей, покинувших свои дома в приграничных районах Курской области, находятся в пунктах временного размещения, сообщил журналистам замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.

«На сегодняшний день уже в 14 регионах страны работают 177 ПВР. В них размещены около 9,5 тыс. человек, в том числе более 2,5 тыс. детей», — сказал он.

Всего в стране к приему жителей региона готовы более 470 ПВР на 36 тыс. человек.