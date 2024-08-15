0
0
123
НОВОСТИ

Более 9,5 тыс. человек, покинувших дома в приграничье Курской области, находятся в ПВР

16:00 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 9,5 тыс. жителей, покинувших свои дома в приграничных районах Курской области, находятся в пунктах временного размещения, сообщил журналистам замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.

«На сегодняшний день уже в 14 регионах страны работают 177 ПВР. В них размещены около 9,5 тыс. человек, в том числе более 2,5 тыс. детей», — сказал он.

Всего в стране к приему жителей региона готовы более 470 ПВР на 36 тыс. человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

16:32 15.08.2024
Зеленский и Дуда могли договориться о подрыве «Северных потоков» — экс-глава разведки ФРГ
0
85
16:12 15.08.2024
Многодетным семьям еще в 6 регионах ДФО повысят выплаты на погашение ипотеки
0
110
15:43 15.08.2024
Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму
0
141
15:32 15.08.2024
Склады гуманитарной помощи в секторе Газа заполнены продовольствием — Минобороны Израиля
0
178
15:12 15.08.2024
Украинские мошеннические кол-центры курируют спецслужбы из Англии и США
0
217
15:00 15.08.2024
Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 340 военных
0
223
14:32 15.08.2024
ПВО РФ уничтожили свыше 30 тысяч украинских беспилотников с начала СВО
0
231
14:12 15.08.2024
Площадь базы НАТО в Румынии увеличится в четыре раза
0
247
14:00 15.08.2024
Свердловский суд приговорил гражданку РФ и США Карелину к 12 годам колонии за госизмену
0
275
13:52 15.08.2024
Российские ученые помогут выбрать лауреатов Научной премии Сбера
0
236

Возврат к списку