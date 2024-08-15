Более 9,5 тыс. человек, покинувших дома в приграничье Курской области, находятся в ПВР
16:00 15.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 9,5 тыс. жителей, покинувших свои дома в приграничных районах Курской области, находятся в пунктах временного размещения, сообщил журналистам замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.
«На сегодняшний день уже в 14 регионах страны работают 177 ПВР. В них размещены около 9,5 тыс. человек, в том числе более 2,5 тыс. детей», — сказал он.
Всего в стране к приему жителей региона готовы более 470 ПВР на 36 тыс. человек.
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