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ФСБ задержала в Керчи и Севастополе трех агентов ГУР МОУ, нацеленных на диверсии и шпионаж

10:32 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Крыму трех агентов Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, нацеленных на диверсии и шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Севастополе задержан агент ГУР МОУ, гражданин России 1965 г. р., прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи, — сообщили в ЦОС. — Установлено, что он изготовил СВУ, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При его задержании в личном автомобиле было обнаружено аналогичное взрывное устройство».

В Керчи задержан гражданин Молдавии 1992 г. р., ранее судимый за совершение кражи на территории Украины, который в апреле 2024 года через интернет инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины, по заданию которого осуществлял сбор и передачу сведений, включая фото- и видеоматериалы мест дислокации военной техники и позиций ПВО ВС РФ, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника. Также задержан завербованный ГУР МОУ житель Севастополя — гражданин России 1973 г. р., предоставлявший украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих Вооруженных сил РФ и используемых ими автомобилях. «Все задержанные фигуранты дают признательные показания», — отметили в ЦОС.

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