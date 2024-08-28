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Сербия планирует подписать контракт на поставку Rafale во время визита Макрона — Вучич

16:32 28.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белград намерен подписать с Парижем контракт на поставку французских истребителей Rafale во время предстоящего в конце недели визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Сербию. Об этом сообщил сербский лидер Александар Вучич в интервью агентству AFP.

«Это огромный контракт для нашей страны и весьма крупный для самой Франции», — сказал президент Сербии. По его словам, общая сумма сделки «может составлять несколько миллиардов долларов».

Вопрос о приобретении Сербией французских Rafale поднимался еще во время весеннего визита сербского премьера в Париж. После переговоров с Макроном и представителями компании «Дассо Авиасьон» (Dassault Aviation) 11 апреля Вучич заявил, что Белград надеется подписать контракт в течение двух месяцев.

По свидетельству СМИ, близких к сербскому правительству, переговоры насчет закупки французских самолетов длились почти три года. Белград намерен получит десять одноместных истребителей «Рафаль-C» и два двухместных, «Рафаль-B» для передачи Военно-воздушным силам и войскам противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) республики.

Ожидается, что сделка также будет покрывать закупку вооружений для истребителей, включая авиационные ракеты класса «воздух — воздух» MICA и другие, большей дальности. Кроме того, Белград должен получить виртуальные тренажеры, программу подготовки летных экипажей и инженерно-технического персонала, а также комплексный пакет материально-технического обеспечения приобретаемой авиатехники, рассчитанный на несколько лет.

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