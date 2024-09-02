Немцы боятся, что их втянут в большую войну — Вагенкнехт
22:00 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германский политик Сара Вагенкнехт считает, что результаты выборов в Саксонии и Тюрингии продемонстрировали нежелание немцев быть втянутыми в большую войну в Европе.
«Большая тема во время этой предвыборной борьбы, конечно, — вопрос войны и мира. И люди ожидают, что земельные правительства по этому вопросу будут отражать их позицию, их мнение большинства», — заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) на пресс-конференции, посвященной итогам голосования. Вагенкнехт напомнила, что перед региональными выборами вместе с правозащитницей Алисой Шварцер заказала проведение опроса, согласно результатам которого «половина жителей Германии, а на востоке даже большинство, боится быть втянутыми в большую войну».
«Две трети на востоке отвергают планы размещения американских ракет [на территории Германии]», — отметила она. «Я думаю, результаты выборов ясно показывают, что земельные правительства должны подать голос. Они, правда, не могут принимать эти решения, но они должны в федеральной политике использовать свое влияние, чтобы это изменить», — сказала Вагенкнехт.
Лидер BSW снова подчеркнула, что условием участия ее партии в земельном правительстве является отказ потенциальных партнеров от планов размещения американских дальнобойных ракет в ФРГ. «Важно, чтобы земельное правительство заняло соответствующую позицию», — отметила она.
На прошедших в воскресенье выборах в ландтаги (земельные парламенты) Саксонии и Тюрингии большого успеха достигли скептически настроенные в отношении поддержки Украины и размещения ракет США партии ФРГ — «Альтернатива для Германии (АдГ) и BSW. На выборах в Тюрингии АдГ одержала уверенную победу, набрав 32,8% голосов, и впервые в своей истории заняла первое место на земельных выборах ФРГ. На втором месте оказался Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6% голосов. Третью строку заняла BSW, она заручилась поддержкой 15,8% избирателей. Далее следует Левая партия с 13,1% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Шольца также прошла в парламент, но набрала лишь 6,1% голосов. „Зеленые“ не прошли в ландтаг, заручившись поддержкой только 3,2% избирателей, как и Свободная демократическая партия (СвДП), которая набрала лишь 1,1%. В Саксонии АдГ заняла второе место — 30,6%, уступив ХДС — 31,9%. Третьей — 11,8% — и там стал BSW. СДПГ набрала только 7,3%, „Зеленые“ — 5,1%, Левая партия — 4,5%.
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