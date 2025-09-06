0
0
14
НОВОСТИ

На саммит G20 в ЮАР Трамп не поедет

09:00 06.09.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что не примет участие в саммите G20 2025 года в ЮАР. "В этом году саммит в ЮАР, я не поеду туда. Там будет Джей Ди (вице-президент США Джей Ди Вэнс - ИФ)", - сказал он журналистам в Вашингтоне. Саммит пройдет в Йоханнесбурге 22-23 ноября.

