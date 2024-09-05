Объем грузоперевозок по Севморпути вырос в 5 раз по сравнению с советским временем — Путин

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути вырос в 5 раз по сравнению с советским временем и уже превысил 36 млн тонн. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«За последние 10 лет его грузопоток вырос почти на порядок. Если в 2014-м по Севморпути было перевезено всего 4 млн тонн грузов, то в прошлом году — уже более 36 млн тонн. Это в 5 раз больше рекорда советского времени. Будем и дальше наращивать грузопоток, в том числе за счет активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с запада на восток, за счет увеличения транзита», — сказал Путин.