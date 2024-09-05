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На Ставрополье вынесли приговор троим молодым людям за сожжение Нового Завета

17:40 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Ставропольском крае вынес приговор за сожжение книги Новый Завет в отношении троих местных жителей. Один приговорен к условному сроку, двое будут отбывать наказания в колонии общего режима, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры края.

«Прокуратурой Новоалександровского района поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении трех местных жителей, которые признаны виновными по ст. 213 УК РФ и ст. 148 УК РФ. Суд назначил двоим осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет до 2 лет 2 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Третьему подсудимому назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как уточняет пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, условный срок назначен несовершеннолетнему фигуранту.

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