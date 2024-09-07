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Протестующие во Франции сторонники левой коалиции призывают к отставке Макрона

16:05 07.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые демонстрации сторонников левых партий проходят по всей Франции. Их участники выражают несогласие с отказом президента Франции Эмманюэля Макрона назначить премьер-министром страны кандидата от левой коалиции «Новый народный фронт» (ННФ) и призывают к отставке главы государства.

По данным портала actu.fr, первые протесты уже начались в Нанте, Ле-Мане и Ницце. Их участники обвиняют Макрона в том, что он совершил «силовой переворот» и «украл выборы» у французов. Ранее глава республики отклонил программу левой коалиции, несмотря на то, что входящие в нее партии суммарно получили больше мест в парламенте, чем президентский блок и крупнейшая монопартийная группа правых «Национальное объединение». Кроме того, негодование левых вызвало назначение новым главой кабмина представителя правоцентристской партии «Республиканцы» Мишеля Барнье, чья партия заняла лишь четвертое место по итогам досрочных парламентских выборов летом 2024 года.

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