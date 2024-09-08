Ночью электронно проголосовали порядка 100 тыс. жителей столицы

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 100 тыс. жителей столицы минувшей ночью проголосовали на выборах электронно. Система работает штатно, сообщил журналистам председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.



«Порядка 100 тыс. москвичей проголосовало за ночь. <…> У нас нет в этом году жалоб, сигналов [о ходе] <…> электронного голосования. <…> Ночь прошла в столице без происшествий на избирательных участках», — сказал Ковалев.



Жители столицы с 6 по 8 сентября выбирают депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО и районе Куркино голосуют за муниципальных депутатов.



