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Киев не может найти добровольцев в «Украинский легион» — Dzienik Gazeta Prawna

11:00 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формирование так называемого «Украинского легиона» на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный ранее срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку рекрутов. Об этом сообщило польское издание Dzienik Gazeta Prawna.

«Во время июльского визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании „Украинского легиона“. Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — отмечается в публикации.

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