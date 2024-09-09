Киев не может найти добровольцев в «Украинский легион» — Dzienik Gazeta Prawna
11:00 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Формирование так называемого «Украинского легиона» на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный ранее срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку рекрутов. Об этом сообщило польское издание Dzienik Gazeta Prawna.
«Во время июльского визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании „Украинского легиона“. Подразделение должно было собрать добровольцев из числа украинцев, постоянно проживающих в Польше и других европейских странах, и обучаться оно должно было в Войске Польском. Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — отмечается в публикации.
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