Антифашизм должен быть фундаментом образования в Словакии — премьер
17:32 09.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антифашизм и сохранение памяти о жертвах Холокоста должны составлять в Словакии фундамент государственных программ в сфере образования. Об этом в Музее Холокоста в городе Середь в западной части республики заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, он призвал международное сообщество признать, что на Украине действуют подразделения, использующие нацистскую символику.
«Антифашизм и сохранение памяти о жертвах Холокоста должны составлять фундамент государственных программ в сфере образования, — сказал премьер, слова которого привело информационное агентство TASR. — Каждый, кто посещает среднюю школу, должен в обязательном порядке посещать такой музей (Музей Холокоста — прим. ТАСС). Они должны видеть, какие зверства совершали нацисты и фашисты».
По словам Фицо, с ходом времени многие забывают о преступлениях фашистов. Он выразил обеспокоенность в связи с «лицемерными компромиссами в исторической памяти», которые оскорбляют жертв Холокоста и расового насилия, и осудил националистические подразделения, действующие на Украине.
«Все мы говорим о фашизме, нацизме и при этом молчаливо сносим [то], что по Украине перемещаются подразделения, имеющие совершенно четкое обозначение и которые связаны с движениями, которые [мы] считаем опасными и запрещенными. Если речь идет о геополитической борьбе, то это (такие подразделения на Украине — прим. ТАСС) никому не мешает, — сказал Фицо. — Международное сообщество должно было бы признать, что на Украине не могут воевать подразделения, использующие нацистскую символику и которые так (подтверждая свою принадлежность к нацизму — прим. ТАСС) часто себя и ведут».
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